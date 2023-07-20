Уолкер заявил Гвардиоле, что хочет перейти из «Манчестер Сити» в «Баварию»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер пообщался с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой на предмет своего возможного перехода в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, англичанин заявил наставнику, что хочет перейти в «Баварию» уже этим летом. Между клубами соглашения о переходе Уолкера пока нет, однако мюнхенцы в скором времени должны сделать первое предложение. Защитник уже согласовал условия личного контракта с «Баварией» — соглашение будет рассчитано до 2025 года с возможностью продления ещё на сезон.

Сейчас Уолкер находится в расположении «Манчестер Сити» и отправился с командой на предсезонный сбор в Японию.

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