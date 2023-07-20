«Краснодар» предложил контракт защитнику «Палмейраса» Луану — Placar
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«Краснодар» сделал предложение о трансфере 30-летнему защитнику «Палмейраса» Луану, сообщает Placar.
По информации источника, бразильскому футболисту понравилось предложение, и он уже изъявил желание уйти из «Палмейраса». Бразильский клуб анализирует сделанное предложение. Его подробности держатся в секрете.
Луан является двукратным обладателем Кубка Либертадорес и чемпионом летних Олимпийских Игр 2016 года, прошедших в Рио-де-Жанейро, в составе сборной Бразилии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн. В прошлом сезоне 30-летний бразилец принял участие в 28 официальных играх в составе «Палмейраса», отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
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