«Краснодар» опубликовал большой фильм в честь воспитанников клуба

Футбольный клуб «Краснодар» выпустил большой фильм, посвящённый клубной академии. Он размещён на YouTube-канале команды.

«Премьера фильма «Краснодар». Дорога к мечте». 15 мая 2022 года в составе «быков» на поле впервые вышло 11 выпускников клубной академии. В документальной ленте «Краснодар. Дорога к мечте» вспоминаем события второй половины сезона 2021/2022. Предлагаем вам вместе прочувствовать и пережить невероятные эмоции!» — сказано в сообщении.

В том сезоне, когда по его ходу команду покинули все легионеры, «Краснодар» сумел финишировать на четвёртом месте с отставанием в три очка от бронзовых медалей, которые получили футболисты «Динамо». Минувший сезон закончился для «быков» на шестой позиции.