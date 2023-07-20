Властимил Петржела: я — легенда, один из лучших тренеров в истории РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, которому в четверг, 20 июля исполнилось 70 лет, прокомментировал свою работу в РПЛ в 2000-х годах. Чешский специалист считает себя легендой российского футбола.
«То, что меня поздравил «Зенит» с днём рождения, — это чудо! Спасибо большое! Мне сегодня позвонил ещё Владислав Радимов, тоже поздравил.
Меня сделали легендой российского футбола, одним из лучших тренеров РПЛ в истории, поэтому я согласен с таким званием. Я тренировал «Зенит» тогда, когда у нас не было денег, а если бы они были — уверен, становились бы чемпионами России каждый год (смеётся)», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
Петржела тренировал «Зенит» на протяжении трёх лет (с 2003 по 2006 год). Под руководством чеха команда выиграла Кубок Премьер-Лиги, а также завоевала серебряные медали чемпионата России.
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