Минское «Динамо» вылетело из Лиги конференций. «Неман» прошёл во 2-й раунд отбора

Завершились два ответных матча 1-го квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них минское «Динамо» в самой концовке уступило боснийскому «Железничару» (1:2) и завершило выступление в еврокубках.
Белорусская команда пропустила в концовке первого тайма. Во второй половине встречи полузащитник минчан Павел Седько сравнял счёт с пенальти. Однако ближе к финальному свистку, на 78-й минуте, «Железничар» вырвал победу усилиями Сулеймана Крпича — 2:1.
Во втором матче Лиги конференций с участием белорусской команды гродненский «Неман» сыграл вничью с лихтенштейнским «Вадуцом» — 1:1.
Белорусы повели в счёте уже на 16-й минуте благодаря голу Павла Савицкого с пенальти. «Вадуц» сумел отыграться на 86-й минуте усилиями Тео Голлиарда, однако этого не хватило, чтобы вырвать победу.
Белорусская команда смогла пройти во второй раунд отбора, так как в первом матче оказалась сильнее «Вадуца» (2:1). В следующем этапе квалификации «Неман» сразится с мальтийским «Бальцаном».
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