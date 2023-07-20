Минское «Динамо» вылетело из Лиги конференций. «Неман» прошёл во 2-й раунд отбора

Завершились два ответных матча 1-го квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них минское «Динамо» в самой концовке уступило боснийскому «Железничару» (1:2) и завершило выступление в еврокубках.

Белорусская команда пропустила в концовке первого тайма. Во второй половине встречи полузащитник минчан Павел Седько сравнял счёт с пенальти. Однако ближе к финальному свистку, на 78-й минуте, «Железничар» вырвал победу усилиями Сулеймана Крпича — 2:1.

Во втором матче Лиги конференций с участием белорусской команды гродненский «Неман» сыграл вничью с лихтенштейнским «Вадуцом» — 1:1.

Белорусы повели в счёте уже на 16-й минуте благодаря голу Павла Савицкого с пенальти. «Вадуц» сумел отыграться на 86-й минуте усилиями Тео Голлиарда, однако этого не хватило, чтобы вырвать победу.

Белорусская команда смогла пройти во второй раунд отбора, так как в первом матче оказалась сильнее «Вадуца» (2:1). В следующем этапе квалификации «Неман» сразится с мальтийским «Бальцаном».