Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тобол» с тремя россиянами в составе прошёл «Хонку» в квалификации Лиги конференций

«Тобол» с тремя россиянами в составе прошёл «Хонку» в квалификации Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встречались финская «Хонка» и казахстанский «Тобол». Команды играли на стадионе «Тапиолан Урхеилупуисто» в Эспоо (Финляндия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лазаром Лукичем (Сербия). Встреча завершилась вничью — 0:0.

В первом матче «Тобол» на своём поле одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, казахстанская команда вышла во 2-й раунд отбора, где сыграет со швейцарским «Базелем».

Отметим, что в составе «Тобола» на поле были сразу три футболиста с российским паспортом: вратарь Иван Коновалов, защитник Альберт Габараев (отыграл 87 минут) и нападающий Павел Киреенко (провёл матч на скамейке запасных). В составе «Хонки» все 90 минут отыграли вратарь Максим Рудаков и родившийся в Москве финский полузащитник Роман Ерёменко.

Материалы по теме
Андрей Канчельскис: «Тобол» готов усиливаться российскими футболистами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023