«Тобол» с тремя россиянами в составе прошёл «Хонку» в квалификации Лиги конференций

Завершился ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встречались финская «Хонка» и казахстанский «Тобол». Команды играли на стадионе «Тапиолан Урхеилупуисто» в Эспоо (Финляндия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лазаром Лукичем (Сербия). Встреча завершилась вничью — 0:0.

В первом матче «Тобол» на своём поле одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, казахстанская команда вышла во 2-й раунд отбора, где сыграет со швейцарским «Базелем».

Отметим, что в составе «Тобола» на поле были сразу три футболиста с российским паспортом: вратарь Иван Коновалов, защитник Альберт Габараев (отыграл 87 минут) и нападающий Павел Киреенко (провёл матч на скамейке запасных). В составе «Хонки» все 90 минут отыграли вратарь Максим Рудаков и родившийся в Москве финский полузащитник Роман Ерёменко.