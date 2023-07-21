Новичок «Рубина» Вуячич: Казань – великолепный город с прекрасным стадионом

Защитник «Рубина» Игор Вуячич поделился первыми впечатлениями от Казани и пообещал выучить русский язык.

«Казань – очень красивый город. Люди очень милые. Таковы первые впечатления. Я думаю, в Казани тоже любят футбол и умеют болеть. Наша работа – играть в футбол и своими действиями делать так, чтобы зрителей на трибунах было как можно больше. Есть ли вероятность, что через пару лет я дам интервью полностью на русском языке? Я вам обещаю!» — приводит слова Вуячича издание «Татар-информ»

28-летний Игор Вуячич стал игроком казанского «Рубина» этим летом. К команде Рашида Рахимова серб присоединился из «Партизана». Ранее защитник играл за черногорские клубы «Зета» и «Могрен», а также за польский «Видзев» и сербскую «Войводину».