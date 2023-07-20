Игор Вуячич: все люди в Сербии знают, что Россия – сильная страна
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Защитник казанского «Рубина» Игор Вуячич поделился эмоциями от переезда в Россию.
«Все люди в Сербии знают, что Россия – сильная страна. Напутственные слова от близких были только самые хорошие. Понятно, что в России придётся часто путешествовать и летать, но я профессиональный футболист. Это моя работа, и я к этому готов.
Да, для меня это был очень сложный момент – момент прощания. Потому что все эти годы были вместе. «Партизан» стал для меня семьёй, вторым домом. У меня очень много друзей в клубе. Наверное, именно с этим связано такое эмоциональное прощание. Я очень люблю «Партизан». С самого детства я был болельщиком этого клуба и мечтал за него играть», — приводит слова Вуячича «Татар-информ».
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