Лахиялов: по имиджу Черчесова отставка из «Ференцвароша» сильно не ударит

Бывший нападающий «Ахмата» и «Анжи» Шамиль Лахиялов высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».
«Такова судьба тренеров. Ты можешь целый год трудиться, чтобы сделать свою команду чемпионом и вывести её в самый престижный европейский турнир, но потом, проиграв один матч, лишиться своей работы. С другой стороны, в любом клубе после домашнего поражения от фарерской команды с крупным счётом решились бы на отставку главного тренера, несмотря на его прошлые заслуги.
Не думаю, что увольнение из «Ференцвароша» сильно ударит по имиджу Станислава Саламовича. Скорее всего, в ближайшее время Черчесов найдёт себе новое место работы. Вряд ли в клубе из топ-пятёрки европейских чемпионатов – наверно, ему предложат должность главного тренера в Восточной Европе или где-нибудь в России», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в среду, 19 июля, после разгромного поражения от команды «КИ Клаксвик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:3). 59-летний специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года, выиграв с ней два чемпионских титула и Кубок страны.
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