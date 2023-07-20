Гладилин – об увольнении Черчесова: он без работы не останется

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».
«Я не видел игру, но проиграть Фарерам — это грубая ошибка. Видимо, были какие-то недоработки, раз после этого сразу последовало увольнение. Несмотря на то, что он удачно выступал в чемпионате, его уволили… Значит, у него были ошибки. Так просто не увольняют, венгры разбираются в футболе.
Он профессиональный тренер, и я думаю, что без работы не останется. У него и агенты есть», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в среду, 19 июля, после разгромного поражения от команды «КИ Клаксвик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:3). 59-летний специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года, выиграв с ней два чемпионских титула и Кубок страны.
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