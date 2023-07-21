Побегалов вернулся в «Шинник»
Поделиться
Александр Побегалов назначен на должность спортивного координатора в «Шиннике», сообщает официальный сайт клуба. Ярославский специалист работал в структуре клуба с перерывами с 1992 года.
В период с 2000 по 2003, с 2010 по 2011 и с 2012 по 2020 годы Побегалов возглавлял «Шинник» в качестве главного тренера. Под его руководством команда занимала седьмое и пятое места в Российской Премьер-Лиге в сезонах 2002 и 2003 годов соответственно, дважды выходила в полуфинал Кубка России в 2004 и в 2018 годах.
Главным тренером «Шинника» является Дмитрий Хомуха. В матче 1-го тура Первой лиги ярославская команда проиграла в гостях «СКА-Хабаровск» 0:2. В следующем матче «Шинник» встретится с «Соколом» в Саратове.
Комментарии
- 21 июля 2023
-
01:48
-
01:42
-
01:19
-
01:13
-
00:57
-
00:52
-
00:50
-
00:34
-
00:27
-
00:19
-
00:04
- 20 июля 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:47
-
23:46
-
23:46
-
23:27
-
23:26
-
23:18
-
23:12
-
23:06
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:42
-
22:38
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:08
-
22:01
-
21:51
-
21:48
-
21:40
-
21:26
Партнерский контент