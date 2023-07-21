Побегалов вернулся в «Шинник»

Александр Побегалов назначен на должность спортивного координатора в «Шиннике», сообщает официальный сайт клуба. Ярославский специалист работал в структуре клуба с перерывами с 1992 года.

В период с 2000 по 2003, с 2010 по 2011 и с 2012 по 2020 годы Побегалов возглавлял «Шинник» в качестве главного тренера. Под его руководством команда занимала седьмое и пятое места в Российской Премьер-Лиге в сезонах 2002 и 2003 годов соответственно, дважды выходила в полуфинал Кубка России в 2004 и в 2018 годах.

Главным тренером «Шинника» является Дмитрий Хомуха. В матче 1-го тура Первой лиги ярославская команда проиграла в гостях «СКА-Хабаровск» 0:2. В следующем матче «Шинник» встретится с «Соколом» в Саратове.