Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 21 июля
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21 июля пройдёт второй игровой день женского чемпионата мира по футболу, В этот день будут сыграны три матча турнира.
21 июля. Женский чемпионат мира — 2023, расписание матчей
Нигерия – Канада – 05:30 мск
Филиппины – Швейцария — 08:00 мск
Испания – Коста-Рика – 10:30 мск
Напомним, в первом игровом дне сборная Новой Зеландии обыграла Норвегию со счётом 1:0, а Австралия одержала победу в матче с Ирландией (1:0).
Женский чемпионат мира — 2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла национальную команду Нидерландов.
Сборная США является рекордсменом по количеству побед на женском чемпионате мира. Команда завоевала четыре трофея.
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