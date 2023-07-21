Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 21 июля

21 июля пройдёт второй игровой день женского чемпионата мира по футболу, В этот день будут сыграны три матча турнира.

21 июля. Женский чемпионат мира — 2023, расписание матчей

Нигерия – Канада – 05:30 мск

Филиппины – Швейцария — 08:00 мск

Испания – Коста-Рика – 10:30 мск

Напомним, в первом игровом дне сборная Новой Зеландии обыграла Норвегию со счётом 1:0, а Австралия одержала победу в матче с Ирландией (1:0).

Женский чемпионат мира — 2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла национальную команду Нидерландов.

Сборная США является рекордсменом по количеству побед на женском чемпионате мира. Команда завоевала четыре трофея.