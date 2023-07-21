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Бускетс эмоционально высказался о воссоединении с Месси в «Интер Майами»

Бускетс эмоционально высказался о воссоединении с Месси в «Интер Майами»
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Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс высказался о воссоединении с аргентинским нападающим Лионелем Месси в американском клубе.

«Я очень рад снова быть вместе с Лео и снова наслаждаться им как товарищем по команде. Мы вместе уже много лет в «Барселоне», и всё было прекрасно.

Мы разошлись, и теперь у нас есть шанс снова быть вместе и наслаждаться игрой с большой страстью. У меня были переговоры с «Интер Майами» до перехода Месси, но мы оба знали, что у нас есть варианты. Возможно, у Лео были некоторые сомнения из-за варианта с «Барселоной», но в конце концов каждый выбрал своё место назначения, и это правда, что его приезд сюда стал катализатором для меня», — приводит слова Бускетса Marca.

Ранее сообщалось, что Месси и Бускетс могут дебютировать за «Интер Майами» 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль».

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