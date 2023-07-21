Руни рассказал, как Рашфорду выйти на уровень Мбаппе и Холанда
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о продлении контракта Маркуса Рашфорда с «Красными дьяволами».
«Я думаю, что Маркус Рашфорд — невероятный талант. Я рад, что он подписал новый контракт. Думаю, что следующие пять лет будут важными в его наследии. Он может забить много голов, но если он действительно хочет выйти на тот уровень, на котором находятся Мбаппе и Холанд, ему действительно нужно быть человеком, который поможет «Манчестер Юнайтед» вернуться к завоеванию титулов, и я надеюсь, что он сможет это сделать», — приводит слова Руни Daily Mail.
Ранее сообщалось, что Рашфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2028 года. В составе клуба он выступает с 2016 года.
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