Ханна Уилкинсон — о победе Новой Зеландии: это было во сне, за пределами мечтаний

Нападающая сборной Новой Зеландии Ханна Уилкинсон эмоционально отреагировала на победу своей команды в матче открытия женского чемпионата мира.
«Это было во сне. На самом деле это было за пределами моих мечтаний», – приводит слова Уилкинсон пресс-служба ФИФА.
Вчера, 20 июля, новозеландки обыграли сборную Норвегии в матче открытия домашнего чемпионата мира (1:0). Национальная команда Новой Зеландии никогда до этого не побеждала на женских чемпионатах мира.
Женская сборная Новой Зеландии принимала участие в пяти чемпионатах мира до нынешнего. Всего она сыграла на них 15 матчей, в которых потерпела 12 поражений и лишь три раза смогла добиться ничьей. За все свои предыдущие выступления на мировых первенствах новозеландки забили восемь голов и пропустили 34.
- 21 июля 2023
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