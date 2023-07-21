Ханна Уилкинсон — о победе Новой Зеландии: это было во сне, за пределами мечтаний

Нападающая сборной Новой Зеландии Ханна Уилкинсон эмоционально отреагировала на победу своей команды в матче открытия женского чемпионата мира.

«Это было во сне. На самом деле это было за пределами моих мечтаний», – приводит слова Уилкинсон пресс-служба ФИФА.

Вчера, 20 июля, новозеландки обыграли сборную Норвегии в матче открытия домашнего чемпионата мира (1:0). Национальная команда Новой Зеландии никогда до этого не побеждала на женских чемпионатах мира.

Женская сборная Новой Зеландии принимала участие в пяти чемпионатах мира до нынешнего. Всего она сыграла на них 15 матчей, в которых потерпела 12 поражений и лишь три раза смогла добиться ничьей. За все свои предыдущие выступления на мировых первенствах новозеландки забили восемь голов и пропустили 34.