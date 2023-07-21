Источник: «Зенит» может обменять Вендела во «Фламенго» на нападающего Педро Абреу

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти во «Фламенго» в обмен на нападающего Педро Абреу.

Как сообщает Metaratings, «Зенит», с одной стороны, хочет видеть форварда, но при этом сомневается в необходимости подписания футболиста, который выступал за пределами Бразилии лишь в Италии, что может усложнить адаптацию в Европе. «Фламенго» также не изъявляет большого желания включать экс-игрока «Фиорентины» в сделку по Венделу, а предлагает нападающего Габигола. Но он не устраивает главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Стороны продолжают переговоры.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вендела в € 24 млн, а Абреу — в € 22 млн.

Контракт Вендела с сине-бело-голубыми действует до июня 2027 года. Он перешёл в «Зенит» из португальского «Спортинга» осенью 2020 года. Всего за петербуржцев Вендел провёл 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Ранее в чемпионате Бразилии выступал за «Флуминенсе».