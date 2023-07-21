Владелец «Интер Майами» поделился впечатлениями от переходов Месси и Бускетса в команду

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас высказался о подписании звёздных игроков Лионеля Месси и Серхио Бускетса в американскую команду.
«Мы уже добились успеха. Ожидания — это нечто другое, но мы преуспели. Тот факт, что Месси здесь, что Бускетс здесь, что ещё придут другие игроки, говорит о том, что мы открыли новые главы для спорта в этой стране, что мы преуспели.
Считаю энергию, царившую на собрании владельцев клубов, заразительной. Все мы понимаем, какая перед нами открывается возможность — возможность продолжать развивать лигу. Надеюсь, это послужит катализатором для быстрого роста, к которому стремлюсь я и все мы», — приводит слова Маса The Athletic.
Ранее сообщалось, что Месси и Бускетс могут дебютировать за «Интер Майами» 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асулем».
Лионель Месси снялся в сериале:
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