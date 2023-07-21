Игрок «Краснодара» Кривцов: я бы пошёл бить пенальти в финале Кубка России с ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился впечатлениями от финала Кубка России, в котором чёрно-зелёные проиграли московскому ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

«Я к тому времени уже полтора месяца не тренировался из-за травмы и даже на три минуты не мог выйти на поле. Смотрел матч с трибуны. Довольно равная игра была. Не скажу, что ЦСКА много моментов создал. Всё по делу. Говорят, что пенальти сомнительный нам поставили, хотя касание там было. Обидно, что, когда мы такие зарабатывали в других матчах, нам не давали.

Переживать за команду и не мочь ей ничем помочь — очень тяжело. Я не вскакивал, не орал — больше в себе эмоции держал. Я не был в раздевалке — сразу после награждения ушёл. Но, думаю, слёзы были, у молодых так точно.

Пенальти? Будь я на поле, пошёл бы бить. Я же делал это с тем же «Ростовом». Пятым забил, и мы выиграли. Понятно, что есть мандраж, волнение, а в финале оно наверняка сильнее. Но всё равно ты должен стараться перебороть себя», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Кривцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.