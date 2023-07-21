Защитник «Балтики» Маляров: моя мечта — играть в Лиге чемпионов, в сборной России
Поделиться
26-летний защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров рассказал о своей мечте в профессиональном футболе.
«Играть в Лиге чемпионов, в сборной России. Это же возможно? Даже сейчас — да. Что мне мешает сейчас хорошо сыграть за «Балтику», чтобы меня купил «Галатасарай» и я сыграл бы за них в ЛЧ? Кто-то скажет, что это бред сумасшедшего. Но, если мечтаешь, получишь шансы. Всё может быть. Обратно в Первую лигу мне точно не хочется.
Куда хотел бы в Европу в идеале? Всегда болел за «Барселону». Влюбился в неё, когда с мамой отдыхали в Турции, — там мне подарили майку Месси. Во дворе в ней играл», — приводит слова Малярова Sport24.
Напомним, в прошлом сезоне «Балтика» заняла вторую строчку в турнирной таблице Мелбет Первой лиги и вышла в РПЛ.
Комментарии
- 21 июля 2023
-
11:16
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:47
-
10:45
-
10:40
-
10:39
-
10:30
-
10:22
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:55
-
09:50
-
09:46
-
09:43
-
09:36
-
09:27
-
09:26
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:30
-
08:29
-
08:15
Партнерский контент