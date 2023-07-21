Защитник «Балтики» Маляров: моя мечта — играть в Лиге чемпионов, в сборной России

26-летний защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров рассказал о своей мечте в профессиональном футболе.

«Играть в Лиге чемпионов, в сборной России. Это же возможно? Даже сейчас — да. Что мне мешает сейчас хорошо сыграть за «Балтику», чтобы меня купил «Галатасарай» и я сыграл бы за них в ЛЧ? Кто-то скажет, что это бред сумасшедшего. Но, если мечтаешь, получишь шансы. Всё может быть. Обратно в Первую лигу мне точно не хочется.

Куда хотел бы в Европу в идеале? Всегда болел за «Барселону». Влюбился в неё, когда с мамой отдыхали в Турции, — там мне подарили майку Месси. Во дворе в ней играл», — приводит слова Малярова Sport24.

Напомним, в прошлом сезоне «Балтика» заняла вторую строчку в турнирной таблице Мелбет Первой лиги и вышла в РПЛ.