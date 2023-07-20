Кирилл Маляров — о «Ростове»: на тренировках была клёвая атмосфера, никто не обижался

Российский защитник калининградской «Балтики» и бывший футболист «Ростова» Кирилл Маляров рассказал о работе под руководством Валерия Карпина.

«Вышел однажды на Кубок правым инсайдом. Отдал голевую, 60 минут — посчитал, что хватит, ха-ха. Премию получил, насладился. Это сейчас Георгич стал любить молодых футболистов, а тогда было не так. Тренировался я хорошо, ещё бы шанс получил…

С другой стороны, это был, вероятно, сильнейший «Ростов» при Карпине. Лёха Козлов провёл на моей позиции один из лучших своих сезонов в команде. А Шомуродов оттуда уехал в «Рому» — с кривыми ногами, ха-ха. Хотя Валерий Георгиевич всем такие эпитеты раздавал, он многих называл коряжкой. На тренировках была клёвая атмосфера, никто не обижался, не ходил с кислым лицом. Так и должно быть», — приводит слова Малярова Sport24.