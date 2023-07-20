Кирилл Маляров — о «Ростове»: на тренировках была клёвая атмосфера, никто не обижался

Российский защитник калининградской «Балтики» и бывший футболист «Ростова» Кирилл Маляров рассказал о работе под руководством Валерия Карпина.
«Вышел однажды на Кубок правым инсайдом. Отдал голевую, 60 минут — посчитал, что хватит, ха-ха. Премию получил, насладился. Это сейчас Георгич стал любить молодых футболистов, а тогда было не так. Тренировался я хорошо, ещё бы шанс получил…
С другой стороны, это был, вероятно, сильнейший «Ростов» при Карпине. Лёха Козлов провёл на моей позиции один из лучших своих сезонов в команде. А Шомуродов оттуда уехал в «Рому» — с кривыми ногами, ха-ха. Хотя Валерий Георгиевич всем такие эпитеты раздавал, он многих называл коряжкой. На тренировках была клёвая атмосфера, никто не обижался, не ходил с кислым лицом. Так и должно быть», — приводит слова Малярова Sport24.
- 20 июля 2023
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:59
-
11:58
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:13
-
11:12
-
11:08
-
11:06
-
11:05
-
10:57
-
10:50
-
10:45
-
10:35
-
10:33
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:11
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:52
-
09:47
-
09:43
-
09:36
-
09:34
-
09:25
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
09:07