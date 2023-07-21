Дьяков: поражение в ЛЧ — один матч, но Черчесов проделал огромную работу в «Ференцвароше»

Бывший футболист Виталий Дьяков прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».
«Черчесов проделал огромную работу в «Ференцвароше» — это надо отмечать в первую очередь. Они из раза в раз выигрывали чемпионат и в прошлом сезоне неплохо выступили в Европе. Да, может быть, они и могли попасть в группу Лиги чемпионов и руководство рассматривает вылет как большую финансовую потерю. Но не знаю, насколько правильно на эмоциях убирать тренера из-за одного поражения, пусть и разгромного команде с Фарерских Островов. В целом Саламыч выступил там на очень приличном уровне. Поражение в квалификации ЛЧ — один матч. Но такое решение руководства, теперь они будут строить команду заново без него.
Думаю, Черчесова может пригласить кто угодно в любой чемпионат. Он прилично тренировал в сборной, сейчас хорошо отработал в Венгрии. 100% у него будут предложения из России или Европы. Что он выберет — не знает никто», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 21 июля 2023
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