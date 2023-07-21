Игрок «Краснодара» Кривцов: агент Маньяков хотел забрать деньги, которые принадлежат мне

Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов впервые рассказал о конфликте с агентством Александра Маньякова.

«Он хотел заработать на мне. Грубо говоря, забрать деньги, которые принадлежат мне. Почему я должен их отдавать? Да, он обеспечивал меня бутсами, но больше ничем не помогал. Когда я позвонил и сказал, что меня выгнали из «Мурома», Маньяков ответил: «Езжай домой, я постараюсь что-то найти». Не нашёл. Ни одного просмотра не сделал. Только когда я выстрелил в ФНЛ, он объявился и стал предлагать какие-то контракты. Но мне это уже не надо было. Наверное, он будет говорить по-другому, но это моё видение ситуации. У каждого своя правда.

Да, у нас был контракт. Он подал заявление в суд: якобы я не выполнил условий договора. Хотя я это мог сделать намного раньше с точно такими же претензиями. Его агентство не нашло мне ни одного клуба. Я ещё до «Мурома» был подписан с ним, но этот вариант не он мне сделал. «Торпедо» Владимир — не он, «Шинник» — не он, «Томь» — не он. А после полугода в Томске меня вызвали в молодёжную сборную. СМИ писали, что мной интересуются «Краснодар», «Нижний Новгород», хотя напрямую на меня никто не выходил. И тут Маньяков говорит: «Давай поедешь в «Крылья»». Естественно, у меня возник вопрос: почему вы появились только тогда, когда я стал на слуху?» — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.