Тренер «Гавра» сообщил, что Кузяев может получить игровое время в матче с «ПСЖ»

Главный тренер французского «Гавра» Лука Элснер сообщил, что российский полузащитник команды Далер Кузяев может дебютировать в составе своего нового клуба в товарищеском матче с «ПСЖ». Об этом сообщает «твиттер» Foot Normand.
По словам специалиста, Кузяев и ещё один новичок «Гавра», полузащитник Рассул Ндиайе, могут получить игровое время в матче с «ПСЖ», так как состав в этой игре должен быть максимально приближен к тому, который в клубе хотят использовать в официальных встречах.
Также Элснер отметил, что игровое время Кузяева и Ндиайе в матче с «ПСЖ» не будет превышать получаса.
Ранее стало известно, что 30-летний Кузяев впервые принял участие в тренировке «Гавра» именно перед игрой с «ПСЖ», которая состоится уже сегодня, 21 июля, и начнётся в 18:00 мск.
- 21 июля 2023
-
12:48
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:23
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:43
-
11:39
-
11:30
-
11:25
-
11:16
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:47
-
10:45
-
10:40
-
10:39
-
10:30
-
10:22
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:55
-
09:50
-
09:46
-
09:43