Тренер «Гавра» сообщил, что Кузяев может получить игровое время в матче с «ПСЖ»

Главный тренер французского «Гавра» Лука Элснер сообщил, что российский полузащитник команды Далер Кузяев может дебютировать в составе своего нового клуба в товарищеском матче с «ПСЖ». Об этом сообщает «твиттер» Foot Normand.

По словам специалиста, Кузяев и ещё один новичок «Гавра», полузащитник Рассул Ндиайе, могут получить игровое время в матче с «ПСЖ», так как состав в этой игре должен быть максимально приближен к тому, который в клубе хотят использовать в официальных встречах.

Также Элснер отметил, что игровое время Кузяева и Ндиайе в матче с «ПСЖ» не будет превышать получаса.

Ранее стало известно, что 30-летний Кузяев впервые принял участие в тренировке «Гавра» именно перед игрой с «ПСЖ», которая состоится уже сегодня, 21 июля, и начнётся в 18:00 мск.