Видео: Кузяев впервые принял участие в тренировке «Гавра» перед матчем с «ПСЖ»
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Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев впервые принял участие в тренировке своей новой команды, о чём свидетельствует видео, опубликованное пресс-службой клуба.
«Далер Кузяев сделал свои первые шаги...» — подписали видеоролик в пресс-службе «Гавра».
Сегодня, 21 июля, «Гавр» сыграет в товарищеском матче с «ПСЖ». Именно во встрече с действующим чемпионом Франции Кузяев может дебютировать в составе своей новой команды. Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по московскому времени.
О переходе Кузяева «Гавр» объявил в июле этого года. 30-летний полузащитник перешёл во французский клуб на правах свободного агента. Соглашение Кузяева с «Гавром» рассчитано на два года. Команда выступает в высшем дивизионе чемпионата Франции.
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