Камоцци: если Малком и Вендел уйдут, будет хорошая борьба между «Спартаком» и «Зенитом»

Бывший советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци поделился мнением о возможном уходе из «Зенита» полузащитников Малкома и Вендела.
«Если из «Зенита» уйдут Малком и Вендел, тогда между «Зенитом» и «Спартаком» будет хорошая борьба. Если же Малком и Вендел не покинут «Зенит», то «Зенит» продолжит доминировать в РПЛ», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Зенит» завоевал пятое подряд чемпионство Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые завоевали титул досрочно, за четыре тура до окончания чемпионата. На втором месте финишировал ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак».
В субботу, 15 июля, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв ЦСКА в серии пенальти — 5:4. Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0.
- 21 июля 2023
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