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Камоцци: многие болельщики в Италии следят за РПЛ с интересом

Бывший советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци отреагировал на информацию о том, что в Италии покажут матчи Российской Премьер-Лиги.

«Я вообще смотрю матчи РПЛ на YouTube. Как всегда, буду смотреть игры «Спартака». Многие другие болельщики в Италии следят за чемпионатом России с интересом, кто-то из любопытства смотрит», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Зенит» завоевал пятое подряд чемпионство Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые завоевали титул досрочно, за четыре тура до окончания чемпионата. На втором месте финишировал ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак».

Сегодня, 21 июля, состоится матч открытия РПЛ нового сезона. В нём встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 19:00 мск.