Динияр Билялетдинов: бороться за золото будут «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился прогнозом на победителя чемпионата России в новом сезоне.

«Надеюсь, в этом сезоне у нас будет более конкурентная среда и три-четыре команды будут бороться за чемпионство. Какое то постоянство в нашем чемпионате может быть нарушено, и любой может выстрелить в итоге, если правильно выстроить стратегию. На мой взгляд, бороться за золото будут «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

«Спартак» каждый год обозначает, что будет бороться за Кубок и чемпионат. Однако мы видим, что получается это очень редко», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом Российской Премьер-Лиги стал питерский «Зенит» в пятый раз подряд.