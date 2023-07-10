Билялетдинов: у меня есть психологическая травма — матч со Словенией в 2009 году

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о стыковых матчах со Словенией за право сыграть на чемпионате мира — 2010, которые состоялись осенью 2009 года.

«У меня есть психологическая травма — матч со Словенией в 2009 году. Причём не ответный, который мы проиграли 0:1, а домашний. Мы выиграли 2:1 (Билялетдинов в той игре оформил дубль — Прим. «Чемпионата»), но счёт должен был быть 5:0. Тогда бы мы спокойно ехали в Марибор, а потом на чемпионат мира. Сборная, которая выиграла бронзу в 2008-м, не реализовала свой потенциал через два года. Тот домашний матч со словенцами у меня в голове. Матч упущенных возможностей.

На чемпионате мира в ЮАР мы могли бы пошуршать конкретно. Но одним матчем можно испортить себе многое. Молодёжь, запоминайте!» — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».