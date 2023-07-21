Сенников: «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» поборются за тройку РПЛ. «Спартаку» будет трудно
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Бывший футболист Дмитрий Сенников назвал претендентов на медали в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.
«Готов ли «Локомотив» побороться за тройку или чемпионство в РПЛ? Я думаю, что готов. По составу определились команды, которые поборются за тройку — это «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». «Спартаку» будет трудно: там всё время то играют молодёжью, то трансферы отменяются. Самые стабильные клубы — ЦСКА, «Локомотив» и, естественно, «Зенит». Поэтому я поставлю на эту тройку», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Новый сезон чемпионата России стартует сегодня, 21 июля. В первом матче встретятся «Динамо» и «Краснодар». Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
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