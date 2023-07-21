Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форест» нацелился на двух игроков «Манчестер Юнайтед»

«Ноттингем Форест» нацелился на двух игроков «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Ноттингем Форест» хочет подписать двух футболистов «Манчестер Юнайтед» — 21-летнего нападающего Энтони Элангу и 26-летнего вратаря Дина Хендерсона, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Ноттингем» уже отправил два предложения по игрокам в стан «красных дьяволов». По Дину Хендерсону идёт обсуждение сделки по аренде на следующий сезон, а по шведскому футболисту идёт речь о полноценном трансфере. «Форест» хочет закрыть обе сделки в ближайшее время.

Дин Хендерсон — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». Прошлый сезон английский голкипер провёл в «Ноттингем Форест» на правах аренды, принял участие в 18 матчах в рамках английской Премьер-лиги и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

В минувшем сезоне Эланга провёл за «Манчестер Юнайтед» 26 матчей во всех турнирах, в которых не забил ни одного гола и сделал две результативные передачи. Вместе с командой он стал обладателем Кубка лиги.

Материалы по теме
Фото
«Манчестер Юнайтед» объявил о приобретении Андре Онана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023