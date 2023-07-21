«Ноттингем Форест» нацелился на двух игроков «Манчестер Юнайтед»

Английский «Ноттингем Форест» хочет подписать двух футболистов «Манчестер Юнайтед» — 21-летнего нападающего Энтони Элангу и 26-летнего вратаря Дина Хендерсона, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «Ноттингем» уже отправил два предложения по игрокам в стан «красных дьяволов». По Дину Хендерсону идёт обсуждение сделки по аренде на следующий сезон, а по шведскому футболисту идёт речь о полноценном трансфере. «Форест» хочет закрыть обе сделки в ближайшее время.
Дин Хендерсон — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». Прошлый сезон английский голкипер провёл в «Ноттингем Форест» на правах аренды, принял участие в 18 матчах в рамках английской Премьер-лиги и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
В минувшем сезоне Эланга провёл за «Манчестер Юнайтед» 26 матчей во всех турнирах, в которых не забил ни одного гола и сделал две результативные передачи. Вместе с командой он стал обладателем Кубка лиги.
- 21 июля 2023
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