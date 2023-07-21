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CAS отстранил игрока «Марселя» Папа Гейе от футбола на четыре месяца

CAS отстранил игрока «Марселя» Папа Гейе от футбола на четыре месяца
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Полузащитник «Марселя» Пап Гейе проведёт без футбола четыре месяца – Спортивный арбитражный суд УЕФА (CAS) отклонил апелляцию, поданную адвокатами игрока, сообщает Mundo Deportivo.

Футболист подвергся санкциям за нарушение контракта, подписанного с «Уотфордом». Гейе нарушил условия договора, чтобы перейти в «Марсель».

Пока шли разбирательства, Гейе имел возможность играть за «Севилью» на правах аренды (с января по июнь 2023 года). Под руководством Хорхе Сампаоли 24-летний полузащитник стал ключевым игроком команды, тем не менее по окончании сезона андалузский клуб не решился на полноценный трансфер.

Помимо дисквалификации, Гейе также будет вынужден заплатить штраф в размере € 2,5 млн. «Марсель» планировал продать футболиста летом, зная о ситуации и угрозе, которая нависала над Гейе.

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