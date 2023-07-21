Ромеу: Хави звонит мне и приглашает в свою команду… О большем и мечтать не нужно

Новичок «Барселоны» Ориоль Ромеу выступил перед журналистами в ходе собственной презентации в качестве игрока каталонской команды.

«Я очень взволнован. Это один из самых захватывающих моментов в моей карьере. Хочу достичь целей и помочь команде, внося свой вклад как игрок и как личность. После стольких лет скитаний вернуться домой — невероятно. Força Barça!

Хави является ориентиром для меня и для всех, кто любит футбол. Он позвонил во время отпуска и сказал, что обсудил с правлением мою кандидатуру. Невероятно: Хави звонит мне и приглашает в свою команду… О большем и мечтать не нужно.

«Жирона» не хотела, чтобы я уходил, но они понимали мою позицию и пошли навстречу. Мы провели хороший сезон, я уверен, что «Жирона» продолжит развиваться, я бесконечно благодарен этому клубу.

Позиция? Я могу закрыть центр, и игроки передо мной будут чувствовать себя в безопасности. Моя сильная сторона — физика, но я ещё учусь выводить мяч и управлять игрой. Я уверен, что с помощью тренера сделаю шаг вперёд.

Заменить Бускетса? Он ознаменовал целую эпоху, пожалуй, это лучшая «пятёрка», которую мы когда-либо видели. Прибыть в команду после него — это хороший вызов. Давление всегда есть. Когда переходишь в такой клуб, следует учитывать это. Буси был лучшим, и мне нужно сохранить на поле его самообладание и умение читать игру. Есть много вещей, которым мне предстоит научиться, не теряя своего собственного стиля.

Цели? Моя цель всегда будет состоять в том, чтобы выиграть всё, за что будем бороться», – приводит слова Ромеу Mundo Deportivo.