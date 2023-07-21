Бывший защитник «Барселоны» Юмтити стал игроком «Лилля» — Романо
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Бывший защитник «Барселоны» и «Лечче» Самуэль Юмтити стал игроком французского «Лилля». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, 29-летний бывший игрок сборной Франции присоединится к «Лиллю» в качестве свободного агента. Сделка уже полностью согласована, все детали обсуждены. Игрок уже успешно прошёл медицинское обследование. Вскоре о трансфере объявят официально.
Напомним, «Барселона» и Юмтити достигли договорённости о расторжении контракта, который действовал до конца сезона-2025/2026. В прошлом сезоне, выступая за «Лечче» по договору аренды, Юмтити сыграл 25 матчей в Серии А. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
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