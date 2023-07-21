Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» — о низкой посещаемости: сегодня пятница, плюс карта болельщика

Гендиректор «Динамо» — о низкой посещаемости: сегодня пятница, плюс карта болельщика
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о судействе и посещаемости матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).

«Свист с трибун, как мне показалось, был в адрес арбитра. Но в целом судья отработал игру нормально. В ключевых моментах всё было нормально. Посещаемость? Сегодня пятница, плюс есть карта болельщика. Будем работать над увеличением посещаемости», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме
«Краснодар» забил «Динамо» трижды за 25 минут! С такой обороной Личка долго не протянет
«Краснодар» забил «Динамо» трижды за 25 минут! С такой обороной Личка долго не протянет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023