Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гендиректор «Динамо» — о низкой посещаемости: сегодня пятница, плюс карта болельщика

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о судействе и посещаемости матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).

«Свист с трибун, как мне показалось, был в адрес арбитра. Но в целом судья отработал игру нормально. В ключевых моментах всё было нормально. Посещаемость? Сегодня пятница, плюс есть карта болельщика. Будем работать над увеличением посещаемости», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».