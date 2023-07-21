Смолов: первый пропущенный гол обезоружил «Динамо». Но мы пытаемся играть по-другому
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал поражение в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3). Смолов отметился забитым мячом.
«Начали матч с нашим преимуществом и играли неплохо, но пропустили гол — это немного нас психологически обезоружило. Отдали инициативу на какое-то время. Второго гола тоже можно было избежать, потому что стандарт. При этом мы готовились и понимали, что Кордоба хорошо играет при стандартах.
Но надо отдать должное «Краснодару» — это хорошая команда. Мы перестраиваемся, пытаемся играть в другой футбол. Все голы были такими, что их можно было избежать. И Марцел, и мы хотим играть», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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