Фёдор Смолов высказался о своей игровой роли на поле при Личке
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о своей игровой роли на поле при новом главном тренере бело-голубых Марцеле Личке.
«Роль у меня была плюс-минус похожей. Я играю больше как полузащитник, нежели как нападающий. Комфортно ли? Лично мне комфортно. Тренеру виднее. Специфика позиции чуть другая, поэтому я должен привыкнуть. Тренировки и моделирование — это одно, а матч — это совсем другое», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, в минувшем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 31 матч, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Также Фёдор сумел отметиться забитым мячом в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июля 2023
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:23
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:14
-
22:14
-
22:11
-
22:08
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:52
-
21:38
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:29
-
21:23
-
21:22
-
21:22
-
21:21
-
21:17
-
21:09
-
21:08
-
20:59
-
20:56
-
20:55
Партнерский контент