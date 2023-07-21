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Фёдор Смолов высказался о своей игровой роли на поле при Личке

Фёдор Смолов высказался о своей игровой роли на поле при Личке
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о своей игровой роли на поле при новом главном тренере бело-голубых Марцеле Личке.

«Роль у меня была плюс-минус похожей. Я играю больше как полузащитник, нежели как нападающий. Комфортно ли? Лично мне комфортно. Тренеру виднее. Специфика позиции чуть другая, поэтому я должен привыкнуть. Тренировки и моделирование — это одно, а матч — это совсем другое», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в минувшем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 31 матч, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Также Фёдор сумел отметиться забитым мячом в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).

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