Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о позиции Фёдора Смолова

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о позиции нападающего Фёдора Смолова. Вчера, 9 июля, динамовцы одержали победу во втором матче BetBoom Братского кубка с ЦСКА (6:3).
«Смолов большую часть матча атаковал из глубины, планирую ли его и дальше так использовать? Мы поговорили с Федей насчёт его позиции на поле. Он очень хорошо играет между линиями, обладает хорошей техникой, здорово действует корпусом и ищет неожиданные решения. Так что это один из вариантов, который мы можем использовать. Он сыграл 60 минут на позиции ложной девятки, после чего ещё 15 минут отыграл как центральный нападающий, а Костя Тюкавин занял его место», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».
Первая встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 5:0.
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