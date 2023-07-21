Фёдор Смолов рассказал о тренерских требованиях Лички в «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением о тренировочном процессе под управлением нового тренера команды Марцела Лички.
«Личка просит играть в футбол низом в короткий и средний пас. Чтобы не боялись делать ошибки и брали на себя инициативу. Также постоянно говорит, что в команде не 11 человек, которые выходят на поле, а все 25 человек, находящиеся в команде, должны быть как один-единый механизм.
Что изменилось? В моей карьере столько всего было… Ничего такого нового не могу сказать. Тренировочный процесс стал гораздо тяжелее с точки зрения физики. Сборы были очень тяжёлые. Выдерживаю ли? Пока да. Как видите, здесь стою (смеётся)», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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