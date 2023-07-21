Смолов: задача «Динамо» на сезон — попасть в тройку
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о задачах на этот сезон РПЛ для бело-голубых.
«У «Динамо» всегда задача после позапрошлого сезона повторить успех и попасть в тройку.
Было недопонимание с Левниковым? Это нормальное общение. С судьями всегда уважительно общаемся. Спрашиваешь: был фол или нет? Он тебе объясняет, почему, например, решил не ставить. Я вообще уточнял, есть ли офсайдные линии», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, динамовцы завершили прошлый чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит». В рамках 1-го тура нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги московский клуб потерпел поражение в матче с «Краснодаром» (1:3). Смолов отметился забитым мячом.
Комментарии
- 21 июля 2023
-
23:40
-
23:24
-
23:20
-
23:20
-
23:14
-
23:12
-
22:54
-
22:52
-
22:50
-
22:49
-
22:48
-
22:39
-
22:37
-
22:37
-
22:34
-
22:33
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:23
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:14
-
22:14
-
22:11
-
22:08
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:52
-
21:38
Партнерский контент