Смолов: задача «Динамо» на сезон — попасть в тройку

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о задачах на этот сезон РПЛ для бело-голубых.

«У «Динамо» всегда задача после позапрошлого сезона повторить успех и попасть в тройку.

Было недопонимание с Левниковым? Это нормальное общение. С судьями всегда уважительно общаемся. Спрашиваешь: был фол или нет? Он тебе объясняет, почему, например, решил не ставить. Я вообще уточнял, есть ли офсайдные линии», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, динамовцы завершили прошлый чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит». В рамках 1-го тура нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги московский клуб потерпел поражение в матче с «Краснодаром» (1:3). Смолов отметился забитым мячом.