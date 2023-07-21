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Сафонов: если Сперцян уйдёт, «Краснодару» будет нужна перестройка

Сафонов: если Сперцян уйдёт, «Краснодару» будет нужна перестройка
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о важности для команды такого игрока, как Эдуард Сперцян.

«Это то, что сейчас мы имеем. От этого никак не уйти. Имеем, что имеем. Работаем с тем, что есть. Допустим, если Эдик уйдёт через неделю или через два тура, то я уверен, что он эти два тура отработает максимально и даст команде всё, что он сможет. Будем решать проблемы по мере их поступления.

Что будет, если Сперцян уйдёт? Минимальная перестройка точно будет нужна. У нас много хороших игроков. Не могу сказать, заменим Эдик или нет», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 23-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». Летом в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны ряда европейских клубов, фаворитом среди которых считался амстердамский «Аякс».

В прошлом сезоне Сперцян сыграл 41 матч, в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

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