Сафонов: если Сперцян уйдёт, «Краснодару» будет нужна перестройка

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о важности для команды такого игрока, как Эдуард Сперцян.
«Это то, что сейчас мы имеем. От этого никак не уйти. Имеем, что имеем. Работаем с тем, что есть. Допустим, если Эдик уйдёт через неделю или через два тура, то я уверен, что он эти два тура отработает максимально и даст команде всё, что он сможет. Будем решать проблемы по мере их поступления.
Что будет, если Сперцян уйдёт? Минимальная перестройка точно будет нужна. У нас много хороших игроков. Не могу сказать, заменим Эдик или нет», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, 23-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». Летом в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны ряда европейских клубов, фаворитом среди которых считался амстердамский «Аякс».
В прошлом сезоне Сперцян сыграл 41 матч, в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
- 21 июля 2023
-
23:40
-
23:24
-
23:20
-
23:20
-
23:14
-
23:12
-
22:54
-
22:52
-
22:50
-
22:49
-
22:48
-
22:39
-
22:37
-
22:37
-
22:34
-
22:33
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:23
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:14
-
22:14
-
22:11
-
22:08
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:52
-
21:38