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Сперцян из-за любви к «Краснодару» не хочет уходить из клуба без стоящего предложения

Сперцян из-за любви к «Краснодару» не хочет уходить из клуба без стоящего предложения
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Стала известна ситуация вокруг возможного ухода из «Краснодара» полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».

По информации источника, трансфер Сперцяна в Европу будет возможен только в случае, если игроки и «Краснодар» получат подходящее предложение. У полузащитника есть множество вариантов продолжения карьеры, однако он любит и уважает свой родной клуб.

23-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». Летом в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны ряда европейских клубов, фаворитом среди которых считался амстердамский «Аякс».

В прошлом сезоне Сперцян сыграл 41 матч, в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

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