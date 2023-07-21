Фомин: Личка требует играть низом. В раздевалке стоит позитив, надо устранить ошибки
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о поражении в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).
«Думаю, здесь требование не только ко мне, а в целом к команде — играть больше низом. Если посмотреть, то мы старались играть низом. Да, иногда не получалось, но прошло не так много времени. В раздевалке есть позитив.
Если бы нас отвозили и забили, как это было весной, тогда да. Но сейчас мы понимаем, что сами ошиблись — надо устранить ошибки и стараться забивать. Когда ты будешь вести 2:0, то уже будет легче», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.
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