Жан Онана перешёл из «Ланса» в «Бешикташ»

Французский «Ланс» объявил о расставании с 23-летним полузащитником сборной Камеруна Жаном Онана. Игрок отравится в Турцию, где присоединится к «Бешикташу.
«Жан Онана переходит в «Бешикташ». Сыграв в 23 матчах во всех турнирах в футболке кроваво-золотистых, в том числе 10 раз в стартовом составе, опорный полузащитник присоединился к клубу турецкой Суперлиги «Бешикташу». Спасибо за всё и продолжай в том же духе, Жан!» – сообщила пресс-служба «Ланса».
Онана прибыл в «Ланс» прошлым летом из «Бордо». По информации Foot Mercato, турки заплатят за опорного полузащитника чуть более € 4 млн.
Ранее «Ланс» покинули лидер атаки Луа Опенда и многолетний вожак середины поля Секо Фофана. Кроваво-золотистые, финишировавшие на втором месте чемпионата Франции, гарантировали себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов.
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