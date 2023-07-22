Лучано Спаллетти отказал саудовскому клубу. Кандидатура тренера — приоритет для «Ювентуса»
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Бывший наставник итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти отказался от работы в чемпионате Саудовской Аравии.
Как сообщает журналист Санти Уна, чемпион Италии отклонил щедрое предложение от клуба «Аль-Ахли» из Джидды. Отмечается, что специалист является приоритетным вариантом для нового спортивного директора «Ювентуса» Кристиано Джунтоли, который видит Спаллетти наставником «бьянконери» в следующем сезоне.
Напомним, «Наполи» не продлил сотрудничество с 64-летним Лучано Спаллетти, который впервые за 33 года привёл неаполитанцев к чемпионскому титулу. Также команда под его руководством сумела добраться до 1/4 финала Лига чемпионов сезона-2022/2023.
Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти украденный руль:
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