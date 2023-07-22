Видео победного гола Месси со штрафного на 90+4-й минуте в дебютной игре за «Интер Майами»

Сегодня, 22 июля, на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейл (США) прошёл матч 1-го тура Кубка лиг MLS + MX. Встречались соперники по группе Юг 3 — «Интер Майами» и «Крус-Асуль». Финальный свисток Эктора Мартинеса зафиксировал победу «Интер Майами» со счётом 2:1.
Счёт в матче на 44-й минуте открыли футболисты «Интера»: с передачи Робби Робинсона отличился Роберт Тэйлор. Представители мексиканской команды сравняли счёт в середине второго тайма: с паса Хесуса Дуэньса голом отметился Уриэль Антуна.
Права на видео принадлежат MLS. Посмотреть видео можно на канале MLS в YouTube.
Победу «Интеру» на 90+4-й минуте принёс аргентинский нападающий Лионель Месси, реализовавший штрафной удар. Для него, как и для Серхио Бускетса, эта игра стала дебютной в составе американской команды. Ранее они перешли в клуб на правах свободного агента.
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