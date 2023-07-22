Действующий чемпион мира сборная США разгромила Вьетнам в первом матче на ЖЧМ-2023

Сегодня, 22 июля, на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия) прошёл матч 1-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Встретились соперники по Группе E — сборные США и Вьетнама. Финальный свисток Иваны Мартинич ознаменовал разгромную победу сборной США со счётом 3:0.
Счёт в игре открыла София Смит с передачи Алекс Морган. В концовке тайма Морган не сумела реализовать пенальти. Однако США всё же ушли на перерыв с преимуществом в два гола. После продолжительной проверки VAR был засчитан гол Смит, оформившей дубль. На 77-й минуте точным ударом отметилась Линдси Хоран, который стал для неё 28-м в составе сборной США. Американка получила передачу от Софии Смит, которая прорвалась по флангу, оставив не удел вратаря и защитника, а затем отправила мяч в пустые ворота.
Отметим, что сборные США и Вьетнама выступают в одной группе с командами Португалии и Нидерландами. США — действующий победитель турнира и самая титулованная команда (4).
- 22 июля 2023
-
06:47
-
06:40
-
06:36
-
06:07
-
05:54
-
05:48
-
05:46
-
05:37
-
05:13
-
05:07
-
04:54
-
04:35
-
04:22
-
04:09
-
03:59
-
03:49
-
03:29
-
03:03
-
03:00
-
02:55
-
02:42
-
02:25
-
01:52
-
01:41
-
01:32
-
01:00
-
00:46
-
00:41
-
00:25
-
00:22
- 21 июля 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:49
-
23:44
-
23:40