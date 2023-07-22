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Действующий чемпион мира сборная США разгромила Вьетнам в первом матче на ЖЧМ-2023

Действующий чемпион мира сборная США разгромила Вьетнам в первом матче на ЖЧМ-2023
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Сегодня, 22 июля, на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия) прошёл матч 1-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Встретились соперники по Группе E — сборные США и Вьетнама. Финальный свисток Иваны Мартинич ознаменовал разгромную победу сборной США со счётом 3:0.

Счёт в игре открыла София Смит с передачи Алекс Морган. В концовке тайма Морган не сумела реализовать пенальти. Однако США всё же ушли на перерыв с преимуществом в два гола. После продолжительной проверки VAR был засчитан гол Смит, оформившей дубль. На 77-й минуте точным ударом отметилась Линдси Хоран, который стал для неё 28-м в составе сборной США. Американка получила передачу от Софии Смит, которая прорвалась по флангу, оставив не удел вратаря и защитника, а затем отправила мяч в пустые ворота.

Отметим, что сборные США и Вьетнама выступают в одной группе с командами Португалии и Нидерландами. США — действующий победитель турнира и самая титулованная команда (4).

ЧМ-2023 (ж). Группа E. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 04:00 МСК
США (ж)
Окончен
3 : 0
Вьетнам (ж)
1:0 Smith – 14'   2:0 Smith – 45+7'   3:0 Horan – 77'
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