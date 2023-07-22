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Тренер США — о разгроме Вьетнама на ЖЧМ-2023: хотелось забить больше, будем работать

Тренер США — о разгроме Вьетнама на ЖЧМ-2023: хотелось забить больше, будем работать
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Главный тренер женской сборной США Влатко Андоновски прокомментировал крупную победу над сборной Вьетнама в матче 1-го тура чемпионата мира по футболу.

«Чувствую себя прекрасно. Мы хотим выигрывать в каждом матче, один уже выиграл и теперь мы переходим к следующему. Мы создали много моментов и хотели забить больше голов, но случилось так, как случилось. Надеюсь, мы сможем улучшить свою результативность и взять что-то из того хорошего, что мы сделали сегодня, на матч с Нидерландами. Мы воспринимаем всё от игры к игре, и матч со сборной Нидерландов сейчас в центре нашего внимания», — приводит слова Андоновски пресс-служба сборной США на официальном сайте.

США — действующий чемпион мира. Американки самая титулованная команда (4) в главном турнире женских сборных.

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