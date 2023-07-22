В Саудовской Аравии хотят подписать Килиана Мбаппе на один сезон

Руководство саудовского футбола хотело бы пригласить нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в один из клубов местной лиги. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
По информации источника, в Саудовской Аравии уже приготовили предложение по трансферу Мбаппе. Руководство готово пойти на этот переход даже при условии, что через год он уйдёт в мадридский «Реал».
Сам Мбаппе планирует продолжать свою карьеру в Европе, что осложняет его возможный переезд в Саудовскую Аравию. «ПСЖ» же был бы не против продать нападающего в арабскую страну.
Ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца:
- 22 июля 2023
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