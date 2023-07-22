Замбия — Япония: Барбра Банда сыграет с первых минут в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 22 июля, на чемпионате мира по футболу состоится матч 1-го тура группы С. На стадионе «Уаикато» в Гамильтоне (Новая Зеландия) сыграют сборные Замбии и Японии. Стартовый свисток Тесс Олофссон прозвучит в 10:00 мск. Примечательно, что с первых минут на поле выйдет Барбра Банда, которая в прошлом году была отстранена от Кубка Африки из-за проваленного теста на определение пола.

Стартовые составы команд:

Замбия: Мусонда, Мвемба, Белему, Темба, Мусеса, Сюзан Банда, Катонго, Лунго, Кунданаджи, Барбра Банда, Мапепа.

Япония: Ямашита, Минами, Кумагаи, Ишикава, Шимизу, Миязава, Нагано, Эндо, Хашегава, Танака, Фуджино.

Сборные Замбии и Японии играют в одной группе со сборными Коста-Рики и Испании. Вчера, 21 июля, команды провели очный матч, который закончился победой испанцев со счётом 3:0.

Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, побеждавшая на двух последних первенствах планеты. Всего у американок четыре подобных титула.