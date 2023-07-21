11 топ-матчей субботы: дебют Месси, ЦСКА, «Зенит», Рублёв в полуфинале и Лига наций

Много крутого 22 июля: 1-й тур РПЛ, женский ЧМ, битвы за финал в волейболе, сборная России в пляжке. И бонус — Формула-1!

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⚽️ 3:00: «Крус Асуль» — «Интер Майами», Кубок Лиг, группа J, 1-й тур

Интрига: (возможный) дебют Лео Месси за «Интер Майами»!

Наконец-то случится то, чего мы так долго ждали. Лионель Месси дебютирует за «Интер Майами». Аргентинец появится впервые на поле за американский клуб в матче Кубка лиги с мексиканским «Крус Асуль». Данный турнир проводится с 2019 года, в нём участвуют 47 команд из высших лиг Мексики и США. «Интер Майами» попал в группу с «Крус Асуль» и «Атлантой Юнайтед». Кстати, недавно к Лео в США присоединились друзья – Серхио Бускетс и Жорди Альба. В Майами ещё ждут Луиса Суареса и Андреса Иньесту. «Интер Майами» собирает легендарную «Барселону»?

Дебютирует ли Месси в Майами? Фото: Megan Briggs/Getty Images

⚽️ 4:00: США — Вьетнам, ЧМ среди женских команд, группа Е, 1-й тур

Интрига: сможет ли Вьетнам помешать действующим чемпионкам мира?

Сборная США, абсолютный фаворит турнира, стремится взять третий Кубок мира подряд. Уже в стартовом матче можем увидеть топов – Меган Рапино и Алекс Морган, а также молодых звёзд американской национальной футбольной лиги – Софию Смит, Алиссу Томпсон и Тринити Родман. Дебютный соперник на чемпионатах мира Вьетнаму достался сложнейший, но на «Эден Парке» уже были сенсации. Вдруг и сегодня?

Келли О'Хара Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

⚽️ 12:30: Англия — Гаити, ЧМ среди женских команд, группа D, 1-й тур

Интрига: сборная Гаити попробует навязать борьбу чемпионкам Европы

Сборная Англии, феерившая на домашнем Евро-2022 под руководством Сарины Вигман, отправилась на чемпионат мира без своих лидеров – Бет Мид и Лии Уильямсон. Но со звёздами прошедшего клубного сезона Алессией Руссо, Лорен Джеймс, Кирой Уолш, Милли Брайт. Гаити – дебютантки ЧМ – особенно интересны российской аудитории, в заявке сборной нападающая петербургского «Зенита» Кики.

Сборная Гаити попробует навязать борьбу чемпионкам Европы Фото: fifa.com

⚽️ 13:00: «Урал» — ЦСКА, РПЛ, 1-й тур

Интрига: непростой старт сезона для серебряного призёра и обладателя Кубка России

ЦСКА в 1-м туре РПЛ отправляется на выезд к «Уралу». Команда Владимира Федотова потеряла пару важных игроков: Хесус Медина ушёл в «Спартак», а Игорь Дивеев получил тяжёлую травму и пропустит около трёх месяцев. У армейцев тяжёлая кадровая ситуация, новых трансферов пока не произошло. Но ЦСКА при этом показал хорошую игру в Суперкубке России с «Зенитом», уступив лишь в серии пенальти. Красно-синие – одни из фаворитов сезона. Важно стартовать успешно в чемпионате, чтобы подтвердить амбиции. Но «Урал» — непростой соперник, никто не подарит армейцам три очка.

«Урал» — ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🎾 16:30*: Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Бостад, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Андрей Рублёв улучшить свой рекорд в Бостаде?

Андрей Рублёв второй год подряд выступает в Бостаде. В прошлый раз он добрался до полуфинала. Вот и сейчас после победы над Александром Зверевым россиянин снова оказался в четвёрке лучших этого турнира. Удастся ли Андрею справиться дальше с аргентинцем и улучшить свой рекорд? Ведь Рублёв уже играл один раз с Серундоло и уступил в Гамбурге-2022.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾16:30*: Мария Тимофеева (Россия, LL) — Надия Подороска (Аргентина, 9), Будапешт, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжится ли сказка Марии Тимофеевой?

Мария Тимофеева продолжает победную поступь на дебютном турнире WTA. Попав в основную сетку в статусе лаки-лузера, 19-летняя россиянка уже победила трёх непростых соперниц — Дарью Савилл, Диану Шнайдер и Каю Юван. Теперь в полуфинале Мария сразится с аргентинкой Надией Подороской, которая только что выбила из турнира Элину Аванесян. Продолжится ли сказка Тимофеевой?

Мария Тимофеева Фото: Robert Prange/Getty Images

⚽️ 15:00: Сенегал — Россия, Кубок наций по пляжному футболу, 2-й тур

Интрига: сыграет ли сборная России в матче за первое место?

Первый официальный международный матч за полтора года сборная России провела слегка натужно, но всё равно добилась уверенной победы над командой ОАЭ – 3:0. Вторым соперником нашей команды станет Сенегал – победитель Кубка Африки – 2021. Победа в этом матче гарантирует команде Михаила Лихачёва битву за первое место. А любое другое действующих чемпионов мира и не устроит!

Сборная России по пляжному футболу Фото: РФС

⚽️ 15:15: «Пари НН» — «Зенит», РПЛ, 1-й тур

Интрига: «Зенит» начинает поход за шестым подряд золотом РПЛ.

«Зенит» побеждает в чемпионате России пять сезонов подряд. По итогам сезона-2022/2023 клуб заработал вторую звезду на эмблему, взяв 10-е золото в истории. Люди, не болеющие за «Зенит», ждут, когда другая команда прервёт гегемонию петербуржцев. Но сине-бело-голубые и не думают останавливаться. Даже с потенциальными потерями Малкома и Вендела у команды остаётся мощный состав. Букмекеры считают «Зенит» главным фаворитом сезона, несмотря на не лучший матч в Суперкубке с ЦСКА. Стартует команда Семака на выезде с «Пари НН». В прошлом сезоне в гостевой игре в Нижнем Новгороде произошёл разгром – «Зенит» выиграл со счётом 3:0. Получится повторить успех в этот раз?

«Пари НН» — «Зенит» Фото: РИА Новости

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Венгрии, квалификация

Интрига: кто за Ферстаппеном и как повлияет шинный эксперимент?

Макс Ферстаппен начинает очередной этап Формулы-1 в роли явного фаворита, но это не значит, что никакой интриги не существует. После предыдущих Гран-при мы окончательно запутались, кто должен стать второй силой пелотона позади голландца: «Феррари», «Мерседес», «Макларен», «Астон Мартин»? А может, наконец придёт в себя напарник Ферстаппена Серхио Перес, который из раза в раз проваливает квалификации и в Венгрии уже успел разбить машину на тренировке? Плюс интересно, как повлияет на результаты необычный формат квалификации: в каждом из трёх сегментов можно будет использовать лишь один тип резины — жёсткую, потом «среднюю» и, наконец, мягкую.

Формула-1, Гран-при Венгрии Фото: Ryan Pierse/Getty Images

⚽️ 17:30: «Локомотив» — «Рубин», РПЛ, 1-й тур

Интрига: сможет экс-тренер «Локо» Рахимов обыграть команду Галактионова и Дзюбы?

«Локомотив» — теневой фаворит РПЛ. На весеннем отрезке сезона-2022/2023 команда стала первой по набранным очкам. Сыграл фактор нового тренера – Михаила Галактионова. Он быстро наладил ситуацию в команде. Новый сезон «Локо» начинает с более сбалансированным составом и полноценной подготовкой с Галактионовым. Впереди – домашняя игра с вернувшимся в РПЛ «Рубином». Относительно удобный соперник, но вряд ли кто-то подарит победу. К тому же для тренера «Рубина» Рашида Рахимова встречи с «Локо» принципиальны. В конце 2000-х он возглавлял красно-зелёных. А теперь необходимо закрепиться с «Рубином» в РПЛ. Нас ждёт увлекательный матч!

Игроки «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏐 18:00: США — Италия, Лига наций — мужчины, 1/2 финала

Интрига: отомстят ли итальянцы за разгром на старте Лиги наций?

В первую же неделю Лиги наций американцы буквально размазали итальянцев по площадке, не позволив им набрать 20 очков хотя бы в одном из трёх сетов. Чемпионы мира и Европы после того разгрома пришли в себя и понеслись вверх по турнирной таблице. Сейчас они в хорошей форме, чтобы отомстить за тот разгром. Впрочем, и выход в финал турнира сам по себе – отличная мотивация для обеих команд.

Сборная США по волейболу Фото: volleyballworld.com

🏐 21:00: Япония — Польша, Лига наций — мужчины, 1/2 финала

Интрига: сможет ли Япония сотворить чудо в Лиге наций?

Японцы в текущем розыгрыше Лиги наций творят историю: они были близки к тому, чтобы преодолеть предварительный этап вообще без поражений, но чуть сбавили обороты на финише. А в минувший четверг «самураи», обыграв Словению, впервые в истории пробились в полуфинал турнира. Но чтобы добраться до финала, нужно чудо: без него обыграть боевитую Польшу при её болельщиках нереально трудно. Впрочем, у японцев есть мощная пробивная сила в лице Юки Исикавы – самого результативного игрока Лиги наций – 2023. Так что какие-то шансы у команды из Азии всё же есть.